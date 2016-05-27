Чебоксары, 27 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Жара в Чувашии в ближайшие дни сменится очередным похолоданием. В эти выходные в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможен град, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Жара в Чебоксарах

27 мая погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, а температура воздуха в тени будет составлять около +30 градусов. Но купание в Волге пока лучше отложить — вода в реке прогрелась только до +13 градусов.

С наступлением выходных погода начнет портиться. В субботу, 28 мая, через Чувашию будет проходить холодный атмосферный фронт. Он принесет грозовые дожди, местами возможен град. Но при этом в республике по-прежнему сохраняется острый дефицит влаги, поэтому осадки сейчас пойдут на пользу.

29−30 мая регион окажется на юго-восточной периферии скандинавского антициклона. Поэтому на небе снова будет ярко светить солнце, и температурные показатели пока останутся на летних значениях — +21…+26 градусов тепла. Первым признаком того, что воздушная масса изменилась, станет северный ветер. Кроме того, немного понизится точка росы, из-за чего в тени станет заметно прохладнее.

Но основное ядро холода придет на Среднюю Волгу с 31 мая по 3 июня. Максимальная дневная температура воздуха в эти дни составит всего +15…+20 градусов тепла, по ночам будет остывать до +3…+8 градусов. В ночь на 1 и 2 июня местами возникнет угроза слабых заморозков на почве.

По предварительным прогнозам, в следующие выходные, 4−5 июня, антициклон сместится в Казахстан, и в Чувашии снова подует южный ветер. В результате столбики термометров поднимутся до отметок +20…+25 градусов тепла. Осадков не ожидается.