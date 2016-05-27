Омск, 27 мая, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Власти Омской области заявили о намерении расширить возможности использования регионального материнского капитала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор региона Виктор Назаров поручил законодательно проработать разрешение направлять средства маткапитала на газификацию домов.

Уточняется, что с просьбой принять такой закон к главе региона обратилась многодетная мать. Она попросила, чтобы материнский капитал можно было тратить на проведение газа.

«Насчет газификации жилых помещений, особенно в сельской местности, нужно подумать. Эти расчеты прозрачные, их можно контролировать», — отметил губернатор. Министерству труда и социального развития поручено проработать вопрос на уровне региона и в течение месяца представить его решение.

Напомним, в мае текущего года в Омской области приняли закон, продлевающий действие программы материнского капитала до 1 января 2019 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2016 года в Омской области размер областного материнского (семейного) капитала составляет 131 тыс. 808 рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 7 тыс. 928 рублей. В 2015 году более 1200 семей использовали средства областного маткапитала. Всего с начала действия меры социальной поддержки (с 2011 года) выплату получили более 2,8 тыс. семей, в которых родился (был усыновлен) третий или последующий ребенок.

В настоящее время областной материнский капитал можно использовать только на образование детей и улучшение жилищных условий.