Сан-Франциско, США, 27 мая, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Двум американских подросткам 16-летнему Кевину Нгуену и 17-летнему Тиджею Хайтану удалось без особого труда встать в один ряд с именитыми деятелями современного искусства США, когда они решили разыграть посетителей Музея современного искусства Сан-Франциско, оставив на полу свои очки, сообщает The Guardian.

980677.ru Очки

Подростки положили очки под имеющим официальный вид листом бумаги и стали ждать реакции посетителей из числа любителей искусства. Несмотря на свою простоту, «работа» подростков нашла отклик у публики, вероятно, вызвав у них мысль об ограниченности человеческого восприятия.

По словам новоиспеченных мэтров современного искусства, люди собирались вокруг их экспоната, рассматривали его и фотографировались с ним. В то же время Хайтан и Нгуен снимали восхищающихся их трудом посетителей, выложив изображения позже в своем микроблоге в Twitter. Читатели ленты подростков поспешили дать свои интерпретации экспоната.

«Это в действительности гипертрофированная метафора перманентной абслепии общества относительно тех, в чьем поле восприятия мы находимся», — написал один из пользователей Twitter. «Продай эти очки галерее за бешеные денежки!» — предложил еще один.

Хотя Нгуен и не собирается продавать новое произведение современного искусства, он отметил, что не против спонсорства от производителя очков, получивших столь широкую популярность.