Москва, 27 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Руководство Банка России приняло решение отозвать лицензии у двух московский коммерческих банков: АО «Банк Развития Технологий» (КБ «БРТ») и ЗАО «ЕвроАксис Банк», сообщили в пресс-службе Центробанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Отзыв лицензий вызван тем, что кредитные организации не исполняли регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, равно как и нормативные акты Банка России.

У КБ «БРТ» значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) составляет в настоящее время менее двух процентов, а размер капитала находится ниже минимального значения от уставного капитала.

«КБ «БРТ» (АО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующие резервы. Кроме того, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активы «ЕвроАксис Банка» неудовлетворительного качества, и ни не могут генерировать достаточный денежный поток. Банк несвоевременно исполнял свои обязательства перед кредиторами.

При этом руководство кредитных организаций и их собственники не совершили необходимые действия, чтобы улучшить ситуацию. В банках назначена временная администрация.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, поэтому вкладчики банков получат страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не свыше 1,4 млн рублей для одного вкладчика.