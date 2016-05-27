Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. На севере Камчатки в нескольких километрах от села Тигиль бушует лесной пожар, который сегодня днем угрожал жилым домам населенного пункта, но, как заявил корреспонденту ИА REGNUM министр специальных программ края Сергей Хабаров, жилые постройки огнеборцам удалось отстоять.

wildlandfirefighter.ca Лесной пожар

По словам собеседника агентства, начал гореть кедровый стланик. «Из-за сухой, ветреной погоды огонь быстро распространился в направлении населенного пункта. Все силы были подняты по тревоге, пожарным и добровольцам удалось отстоять жилые дома и дизельэлектростанцию, которым угрожал огонь. В настоящее время ситуация находится под контролем, пострадавших нет», — сказал Сергей Хабаров.

В работах по ликвидации пожара задействованы сотрудники пожарной части села Тигиль, 20 добровольцев, пожарные расчеты дизельэлектростанции. В настоящее время в Тигильский район вертолетом Ми-8 из Петропавловска-Камчатского направлено подразделение лесоохраны с необходимым оборудованием, в том числе с водосливным устройством.

Ситуацию в регионе осложняет установившаяся сухая и ветреная погода.