Тбилиси, 27 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Евросоюз в рамках второго этапа программы ENPAD (Европейской соседской программы для развития агропроизводства и сельского хозяйства) выделит Грузии €50 млн. По информации министерства сельского хозяйства Грузии, соответствующее финансовое соглашение было подписано 26 мая в гостинице «Кортъярд-Марриотт» в Тбилиси.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Документ подписали госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе и заместитель генерального директора Еврокомисии по вопросам соседства и переговоров о расширении Катерина Матернова.

По оценке Давида Бакрадзе, поддержка Евросоюза дает Грузии возможность последовательного и устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли и повышения конкурентоспособности грузинских фермеров.

Программа будет осуществляться в 2016—2019 годах и будет направлена на содействие реформам в сфере сельского хозяйства и улучшение предоставляемых в этой сфере услуг. Полный бюджет программы составляет €50 млн и предусматривает как грантовую, так и техническую помощь.

По заявлению Катерины Матерновой, проект ориентирован в основном на жителей регионов и поможет грузинским фермерам производить продукцию, соответствующую европейским стандартам, а это обеспечит им выход на рынки ЕС.