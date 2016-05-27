Тула, 27 мая, 2016, 09:58 — ИА Регнум. График очередности сноса 78 самовольно возведенных строений на территории тульского поселка Плеханово представлен в правительство региона 25 мая. Об этом говорилось на совещании, посвященном ситуации в поселке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства.

Тадеуш Рыбковский. Кочующий скрипач. 1894

Представители ресурсоснабжающих организаций, приглашенные на совещание, сообщили, что самовольные подключения к газовым, электрическим, водопроводным сетям являются серьезной проблемой в местах компактного проживания граждан цыганской национальности, в том числе в поселке Плеханово.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула», генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев сообщил, что размер финансовых убытков, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз Тула» в связи с несанкционированными подключениями в местах компактного проживания лиц цыганской национальности, только в п. Плеханово составляет 29 млн 289 тыс. 928 руб. По искам газовиков в 2013—2015 годах суды вынесли 23 решения о взыскании задолженности за самовольно потреблённый газ на общую сумму 1 млн 20 тыс. руб., все решения находятся на исполнении у приставов. На данный момент трое должников полностью расплатились с газовиками, еще шестеро — частично. При этом незаконные врезки по-прежнему выявляются.

Заместитель генерального директора — директор филиала «Тулэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» Юрий Тимонин рассказал, что в 2014 году для электроснабжения мест компактного проживания цыганского населения в п. Плеханово и с. Хрущево Ленинского района были построены две трансформаторные подстанции мощностью 160 кВА и 250 кВА, а также была проведена по всей территории компактного проживания цыганского населения ВЛ 0,4 кВ с изолированным проводом общей протяженностью 3,1 км. Было заключено 50 договоров об осуществлении технологического присоединения. Из них было выполнено 20 договоров, и открыты лицевые счета для оплаты потребленной электроэнергии. На днях энергетики совместно с полицией провели рейды, в результате от получения электроэнергии было отрезано 124 дома.

Аналогичную ситуацию описал и директор ОАО «Тулгорводоканал» Виктор Кашеваров. По его словам, с начала 2016 года было заключено лишь 25 договоров на водоснабжение. В 23 домах выявлено самовольное водопользование. Владельцам домовладений повторно вручены уведомления о необходимости заключения договора на водоснабжение.

Сегодня всего у приставов на исполнении находится 909 исполнительных производств в отношении представителей цыганской общины, на сумму 1 млн 3147 тыс. руб. 16 мая в УФССП России по Тульской области поступило письмо администрации города Тулы о готовности приступить к сносу незаконных построек на территории пос. Плеханово — за счет собственных средств. 25 мая в правительство Тульской области был направлен график очередности сноса 78 самовольно возведенных строений на территории поселка Плеханово.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, в настоящее время завершена работа по паспортизации домов в месте компактного проживания цыган в поселке Плеханово. Выявлено 320 строений: 290 — в Плеханово, еще 30 — в селе Хрущево. В этих домах живут 1711 человек. Власти Тулы еще раз подтвердили: снести незаконно возведенные дома они готовы своими силами.

Глава региона Алексей Дюмин сообщил о создании Координационного штаба по организации сноса незаконных строений. Он добавил, что снос незаконных построек должен быть максимально безопасным для людей. «В поселке живут и добропорядочные жители, и злостные неплательщики. Около 120 домов возведены незаконно. По ним сегодня должно быть принято ясное, окончательное решение», — добавил врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема цыганских самостроев вышла с местного на региональный уровень после массовых беспорядков в поселке Плеханово в марте этого года. Тогда десятки представителей цыганской общины пытались не допустить газовиков к месту аварии для проведения ремонта. Сама же авария произошла из-за попытки незаконного подключения дома к газу. Представители газовой компании тогда заявили, что таких врезок — десятки. Успокоить людей удалось лишь на вторые сутки. После этого в мэрии разработали проект планировки поселения, который, как ожидается, поможет легализовать часть построек, значительная часть все же пойдет под снос.