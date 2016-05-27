Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Станция метро «Василеостровская» — одна из самых загруженных в петербургской подземке — открывается сегодня, 27 мая, в День основания Санкт-Петербурга, после почти годового ремонта. Обновленная станция примет пассажиров в 10:00, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Станция метро «Василеостровская» после ремонта

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жители Васильевского острова ждут официального открытия станции

Одним из первых внутрь попал вице-губернатор города Игорь Албин в сопровождении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Станцию оценили вице-губернатор Санкт-Петербурга и глава метрополитена

Албин поздравил горожан с Днем основания Санкт-Петербурга и напомнил, что работал в составе правительственной комиссии еще по подготовке празднования 300-летия северной столицы в 2003 году, и город тогда преобразился.

«Стоимость ремонта «Василеостровской» — 260 млн рублей. Это недорого, скажу вам честно», — сказал Албин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работник метрополитена

Станция была закрыта на капитальный ремонт в течение 11-ти месяцев, за это время полностью восстановили гидроизоляцию наклонного хода, ликвидировав течи. Устаревшие водоотводящие зонты заменили на современные легкие и более надёжные конструкции.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Представители СМИ на открытии обновленной станции

Эскалаторы тоже подверглись капитальному ремонту, одноламповые светильники вдоль наклонного хода заменили на современные энергосберегающие, с низким напряжением в 24 вольта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Обновленные эскалаторы готовы к встречи с пассажирами

Вестибюль станции теперь облицован новым отделочным материалом, в нем заменили окна, витражи и двери, появились пандусы для инвалидов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Приготовления перед встречей с пассажирами

Конструкции козырька наземного вестибюля станции усилили, а появившиеся в конце 90-х годов металлические подпорки — убрали.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В ожидании открытия станции метро «Василеостровская»

До ремонта пассажиропоток станции ежедневно составлял 70 тыс. человек летом и 60 тыс. человек зимой. После открытия станции метрополитен оценит ситуацию и решит, вернутся ли на станцию разделительные барьеры для очередей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жительница Васильевского острова оценивает проведенные работы

Станция, расположенная на Невско-Василеостровской линии петербургского метро, появилась в ноябре 1967 года. Наземный вестибюль на углу Среднего проспекта и 7-й линии Васильевского острова давно перестал справляться с потоком пассажиров.