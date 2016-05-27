Чебоксары, 27 мая, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В Чувашии значительно возросло число желающих сдавать Единый государственный экзамен по литературе и географии. Знания по литературе проверят 496 человек, или 7,72% от числа сдающих ЕГЭ в этом году. Географию выбрали 369 человек, или 5,76%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минобразования республики.

ИА REGNUM Памятник букве «Ё» в Ульяновске

Экзамен по литературе длится 3 часа 55 минут, географии — 3 часа. На ЕГЭ по географии можно использовать линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор. Минобразования Чувашии напоминает выпускникам, что на экзамен запрещено проносить сотовые телефоны и пользоваться иными средствами связи и информирует, что во всех аудиториях ППЭ ведется 100% онлайн наблюдение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Чувашии географию сдавали 163 человека (в 2014 году — 185). Из них только один не справился с заданиями, ещё один выпускник набрал 100 баллов (в 2014 году максимальный набранный балл 94), более 80 баллов получил 21 человек (в 2014 году — 29 человек). Литературу сдавали 194 человека (в 2014 году — 248 выпускников). В результате четыре человека написали задания на «двойку». Максимально возможные 100 баллов набрали два человека (в 2014 году — 91), более 80 баллов получил 31 человек (в 2014 году — 9). Средний балл по литературе составил 63,91 (в 2014 году — 57,75).

Всего в 2016 году в Чувашии на сдачу единого государственного экзамена зарегистрированы более 6,7 тыс. человек: более 6 тыс. выпускников 11 классов, более 600 выпускников прошлых лет, в том числе обучающиеся профессиональных образовательных организаций.

Охрана общественного порядка на территории пунктов проведения экзаменов в дни проведения ГИА будет обеспечена сотрудниками полиции. Допуск участников ЕГЭ, как и в предыдущие годы, будет организован с использованием металлоискателей.

За ходом проведения экзамена будут наблюдать члены ГЭК, сотрудники Управления по государственному надзору и контролю в сфере образования, общественные наблюдатели, в их числе представители родительских комитетов, попечительских, управляющих и школьных советов, средств массовой информации, политических партий и общественных объединений, органов местного самоуправления. Также в качестве общественных наблюдателей будут привлечены студенты высших учебных заведений.

Единый государственный экзамен в 2016 году проводится по 14 общеобразовательным предметам. Традиционно для получения аттестата выпускники сдают обязательные предметы: русский язык и математику (базовый или профильный уровень), другие предметы — на добровольной основе.