Ростов-на-Дону, 27 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. В большинстве районов Дона сегодня, 27 мая, ожидаются ливни с градом, гроза и шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС со ссылкой на прогноз Ростовского Гидрометцентра.

dn.ru Гроза

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения безопасности. Также нужно припарковать автомобили вдали от деревьев и слабоукрепленных высотных конструкций. Кроме того, с сильными дождями могут не справиться ливневые системы, поэтому низменные участки населенных пунктов могут быть подтоплены.

Между тем, жители региона два дня назад вновь наблюдали на территории Ростовской области смерч. Метеорологическое явление на этот раз зафиксировали на камеру мобильного телефона в Мясниковском районе. По предварительной информации, никакого урона смерч не нанес.

Читайте также: Смерч в Ростовской области оставил сотни домов без света, воды и кровли

Левобережье Ростова-на-Дону оказалось в зоне подтопления из-за ливня