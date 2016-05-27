Таллин, 27 мая, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Прибалтийские государства связаны с остальными странами НАТО только посредством небольшого наземного коридора и практически безоружны перед средствами наступления «агрессивной России», поэтому им нужна самая современная помощь НАТО, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERRсо ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенанта Рихо Терраса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контроль

В интервью газете Financial Times, он заявил, что «Эстония, Латвия и Литва для ответа на потенциальное вторжение России нуждаются в зенитно-ракетных комплексах Patriot». Генерал-лейтенант Террас также сказал, что недостаточные способности противовоздушной обороны сделали регион уязвимым перед «непредвиденным нападением России, поэтому НАТО должен рассмотреть вариант увеличения количества военных самолетов в регионе и составить план размещения ракет Patriot».

Размещение в регионе новых батальонов альянса стало бы первым решительным шагом, но НАТО должен разработать такую стратегию в A2AD (ограничения и блокирования доступа), как мощные ракетные системы «земля-воздух», уверен эстонский главнокомандующий. По его словам, расположенные в Калининграде российские ракетные системы создали «пузырь A2AD», который осложняет для альянса маневрирование силами в регионе, даже в глубине своей территории. Прибалтийские страны самостоятельно не могут развить способности в области A2AD, сказал Террас и добавил, что это должен сделать НАТО.

«Прибалтийские страны можно рассматривать как остров, который зажат союзницей России Белоруссией и российским анклавом в Калининграде», — сказал Террас и добавил: «Россия ведет себя как оппортунист. Если откроется окно возможностей, она им воспользуется».

В материале Financial Times также сказано: «В то время, когда НАТО рассматривает идею о размещении четырех батальонов в своих восточных странах, растет опасение, что этого не хватит для надежного сдерживания, которое предотвратило бы агрессию со стороны России».