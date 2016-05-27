Москва, 27 мая, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Увеличение среднего размера потребительского кредита не стоит рассматривать как признак восстановления спроса на розничные кредиты. Скорее это свидетельствует о росте инфляции в России, в этой связи населению требуется больше денежных средств на удовлетворение текущих потребностей, заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM рост среднего размера потребительского кредита.

Кредит

«Традиционно, потребительские ссуды идут на стандартные цели: ремонт жилья, отпуск, покупка мебели или техники для дома. Перечисленные категории товаров и услуг существенно подорожали за последний год, поэтому рост среднего размера потребительского кредита со 123,7 тыс. руб. до 155,2 тыс. руб. можно объяснить ростом цен на товары и услуги, что примерно соответствует 25%», — пояснил эксперт.

«Пока объемы потребительского кредитования не достигнут докризисного уровня и не превысят его, говорить о восстановлении на рынке розничных кредитов не приходится. Однако этому будет мешать два фактора — снижение доходов населения и ужесточение требований к заемщикам со стороны банков», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер потребительского кредита в России в апреле 2016 года превысил докризисный уровень. За последний год этот показатель увеличился на 25,5%.