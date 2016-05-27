Набережные Челны, Татарстан, 27 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Суд Набережных Челнов признал виновным в разбое и покушении на убийство 39-летнего Андрея Мухамедзянова. В декабре прошлого года мужчина напал на продавца коммерческого киоска, изранил женщину ножом и похитил выручку, сообщает прокуратура Татарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С ножом в руке

Как установил суд, вечером 8 декабря 2015 года Мухамедзянов подошел к киоску «Автомир» на улице Машиностроительной в Набережных Челнах и сообщил продавцу, что намерен продать старый автомобильный аккумулятор. Когда женщина открыла дверь киоска, Мухамедзянов напал на нее и нанес более 30 ударов ножом. Затем он похитил из помещения мобильный телефон и 11 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Потерпевшую доставили в больницу и оказали неотложную помощь.

Суд признал подсудимого виновным по статьям 105 и 162 УК РФ, ближайшие 10 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима, еще 1 год его свобода будет ограничена.