Ханой, 27 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Несмотря на заявления президента США Барака Обамы о том, что снятие эмбарго на поставки оружия во Вьетнам не направлено против КНР, эксперты сходятся во мнении, что полностью нормализовавшиеся отношения между Ханоем и Вашингтоном могут стать причиной ряда сложностей для Пекина, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Как отмечают военные источники, в оперативном плане перед Китаем стоит неприятная перспектива получения Вьетнамом радаров и сенсоров, разведывательных самолетов и БПЛА, с помощью которых вооруженные силы Вьетнама могут более эффективно отслеживать действия войск Китая.

В долгосрочной перспективе Ханой может получить ключевую роль в стратегии поворота Вашингтона в Азии, а производители вооружения США смогут конкурировать с Россией за крупные заказы от Вьетнама. ВМС США также смогут осуществить свою мечту и получить доступ к Камрани — одному из лучших глубоководных портов в мире.

В свою очередь, в дипломатических кругах сообщают, что после потепления отношений становится возможным более тесное политическое сотрудничество и более обширный обмен разведданными о действиях Китая, даже если Ханой и будет официально против любых шагов к военному союзу. Такие шаги соответствуют целям стратегов Вьетнама, стремящихся сделать для КНР менее привлекательным очередное нападение на страну.

Напомним, 23 мая президент США Барак Обама, находившийся в столице Вьетнама, заявил о полной отмене эмбарго на поставки оружия США в социалистическую республику, которое действовало в отношении страны на протяжении почти 50 лет.

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В свою очередь, последовала реакция Китая на потепление отношений между Ханоем и Вашингтоном. Так, МИД КНР поприветствовал сближение двух стран, отметив, что американо-вьетнамское сотрудничество положительно скажется на стабильности региона. Однако ряд представителей Китая негативно воспринял попытками Вашингтона усилить военную мощь их соседей — Вьетнама. По их мнению, такая политика создаёт дополнительную напряжённость в зоне территориального конфликта.

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