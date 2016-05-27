Бангкок, 27 мая, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Два человека погибло, еще 5 числятся пропавшими без вести в результате крушения туристического катера у берегов Таиланда. Посольство КНР подтвердило, что среди пропавших без вести числится 1 гражданин Гонконга.

Кораблекрушение. Эжен Делакруа. 1840

26 мая катер с 28 пассажирами и 12 членами экипажа возвращался на остров Самуи. Как сообщили в полиции Таиланда, катер с туристами перевернулся в результате удара в борт большой волны. 2 человека, оказавшиеся в ловушке внутри катера, погибли, пишет «Синьхуа».

В первые часы после катастрофы спасателям удалось обнаружить 21 туриста, еще 7 человек, в том числе 1 житель Гонконга, числятся пропавшими без вести. Все обнаруженные иностранные граждане доставлены в больницу, врачи сообщили, что 7 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время спасательная служба Таиланда совместно с береговой охраной и добровольцами на катерах ведет поиск оставшихся туристов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае выжившие в кораблекрушении у берегов Малайзии туристы из Испании и КНР провели в море более 10 дней, прежде чем их обнаружили вьетнамские рыбаки.