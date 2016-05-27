Якутск, 27 мая, 2016, 09:31 — ИА Регнум. В Совете Федерации 26 мая состоялась встреча спикера якутского парламента Александра Жиркова с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галиной Кареловой. В ходе двусторонней встречи были обсуждены проблемы оказания медицинской помощи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, поправки в закон о дальневосточном гектаре, инициируемые Республикой Якутия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Совета Федерации Встреча спикера якутского парламента Александра Жиркова с заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой

В начале встречи Александр Жирков выразил благодарность вице-спикеру Совета Федерации Галине Кареловой за поддержку позиции республики по предложению об изменении методики расчётов субвенций с применением повышающих коэффициентов применительно к Якутии, а также внесению изменений в статьи 33 и 81 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части учёта климатогеографических особенностей, сложной транспортной схемы, низкой плотности населения и организации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях. Напомним, в Совете Федерации была создана рабочая группа по поиску оптимального законодательного регулирования проблемы доступности медицинской помощи населению особенных территорий, куда, кроме сенаторов, вошли представители Минздрава России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также Якутии. Данная рабочая группа ведёт мониторинг ситуации во всех регионах с «нестандартными» территориями, проводит работу над методикой распределения субвенций регионам.

Галина Карелова отметила, что предложения республики включат на рассмотрение трёхсторонней комиссии, которая будет работать над методикой распределения средств территориального фонда.

В ходе встречи были обсуждены поправки и предложения Госсобрания (Ил Тумэн), направленные в проект федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не нашедшие поддержки в Государственной думе. Напомним, Галина Карелова является руководителем рабочей группы, созданной в Совете Федерации для мониторинга применения закона «о дальневосточном гектаре» на первом этапе его реализации. При принятии закона был высказан целый ряд замечаний и предложений, которыми уже принятый федеральный закон может быть дополнен.

Александр Жирков отметил, что республика поддержала концепцию законопроекта, который был направлен на обеспечение социально-экономического развития Дальневосточного региона в целом и закрепление на месте трудовых ресурсов. Однако спикер якутского парламента отметил, что в ходе подготовки проекта федерального закона к рассмотрению в первом и втором чтениях выдержать первоначальную концепцию законопроекта удалось не полностью. Якутия активно включилась в работу по внесению поправок и предложений. «Хотя многие поправки республики были учтены в будущем Федеральном законе № 119-ФЗ, часть принципиальных вопросов не была поддержана в профильном комитете Госдумы в частности и в Государственной думе в целом. Например, предложение о поэтапности вступления закона. Это предложение учтено частично, поэтапность введена, но установлен слишком маленький промежуток между этапами вступления закона. С учётом сложности документа Якутия предлагала увеличить сроки между этапами вступления в силу закона о «дальневосточном гектаре». В случае принятия данной поправки можно было бы сделать мониторинг ситуации и внести необходимые изменения», — сказал председатель Ил Тумэна.

Кроме того, Александр Жирков рассказал о поправках, которые уточняют допустимые виды хозяйственной деятельности на полученных участках, запрещают выделение земельных участков, если они испрашиваются в целях вырубки лесов. Также спикер Ил Тумэна выразил беспокойство по поводу того, что не изведана большая часть территории Якутии на предмет наличия полезных ископаемых, и есть вероятность того, что участки с недрами попадут в частные руки. В ходе встречи также рассмотрены предложения о передаче полномочий субъектам по распределению земельных участков в упрощённом порядке, о введении «ценза осёдлости» для граждан из других регионов, изъявивших желание получить земельные участки в девяти регионах Дальневосточного федерального округа. Спикер Ил Тумэна отметил, что распределение земли под «дальневосточный гектар» должно быть согласовано с субъектами Российской Федерации и закреплено нормативными правовыми актами регионов.

Галина Карелова поддержала предложения спикера Ил Тумэна и отметила, что непринятые Госдумой поправки парламента республики по мере возможности будут учтены при подготовке предложений рабочей группы Совета Федерации. В Совете Федерации образована рабочая группа по анализу замечаний и предложений, высказанных при обсуждении Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Председателем рабочей группы является Галина Карелова. В состав группы вошли представители комитетов Совета Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Минвостокразвития России, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Александр Жирков предложил включить в состав рабочей группы представителей Республики Саха (Якутия). Предварительно по согласованию с вице-спикером Совета Федерации в состав рабочей группы могут быть включены председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков и министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева.

«Рабочая группа Совета Федерации работает в сжатом режиме, необходимо собрать предложения от субъектов законодательной инициативы уже до 3 июня текущего года и подготовить предложения для рассмотрения», — сказал Александр Жирков. Спикер якутского парламента передал предложения Государственного Собрания (Ил Тумэн) в рабочую группу Совета Федерации под председательством Галины Кареловой.