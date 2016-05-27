Томск, 27 мая, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Томичка получила письмо, отправленное 40 лет назад из Зырянского района в Томск. По словам женщины, на письме стоит штамп «Почты СССР». Отправлено оно было в 1975—1976 годах, сообщает портал vtomske.ru.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Почтовый ящик «Почта России»

«Очень интересно, лежало же у них где-то письмо, причем отправили все-таки спустя столько времени», — отметила томичка.

«В 1976 году это было. Екатерина уехала учиться из деревни в Томск, ей было лет 15. А младший брат в дереве остался, тогда он учился в 8-м классе. Написал письмо ей, рассказал, как живут. И в конце письма попросил циркуль прислать. В деревне не достать было, видимо», — пояснила изданию «КП в Томске» родственница томички.

«УФПС Томской области сообщает, что для выяснения причин сложившейся ситуации необходимо детально рассмотреть конверт. Это связано с тем, что на оболочку всех почтовых отправлений обязательно ставится оттиск календарного штемпеля с датой приема и поступления отправления и индексом отделения связи. Как только УФПС Томской области получит конверт, будет проведено служебное расследование», — сообщили в томском отделении «Почты России».

В «Почте России» также отметили, что томское отделение связи, куда направлялось письмо, было закрыто более 20 лет назад.