Владикавказ, 27 мая, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В Северной Осетии дан старт единому государственному экзамену. В 09:00 в городе Владикавказе и четырех сельских районах республики выпускники общеобразовательных школ приступили к сдаче географии и литературы, передает 27 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

Экзамен проходит в семи пунктах проведения ЕГЭ, три из которых находятся в североосетинской столице, а остальные — в районах республики. Как рассказали в Минобрнауки РСО-Алания, сегодня 468 выпускников сдают географию и 487 — литературу. С ходом проведения госэкзамена в средней школе №30 города Владикавказа ознакомится временно исполняющая обязанности министра образования и науки республики Зита Салбиева. Безопасность участников ЕГЭ обеспечивают сотрудники МВД Северной Осетии.

В этом году ЕГЭ в регионе пройдет в 29 пунктах проведения, которые полностью оснащены необходимой техникой, в том числе средствами видеонаблюдения. Всего экзамен будут сдавать с учетом выпускников прошлых лет 5212 человек. С целью общественного контроля и обеспечения объективности проведения ЕГЭ в республике была организована работа по аккредитации общественных наблюдателей. Ими стали представители Ставропольского края, которые будут присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ, а также при работе предметных комиссий в региональном Центре оценки качества образования при сканировании работ участников экзамена.

Напомним, что готовность школ республики к ЕГЭ проверил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, который накануне побывал в Северной Осетии. Он высоко оценил проделанную властями региона работу по подготовке к ЕГЭ. По критериям оценки эффективности организационно-технологического обеспечения госэкзамена республика была отнесена Рособрнадзором к «зеленой зоне».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году единый государственный экзамен в Северной Осетии прошел максимально объективно и честно. ЕГЭ в республике сдавали 6348 человек. Отметим, что в регионе сохраняется тенденция, связанная с выбором школьниками предметов гуманитарного блока. Кроме двух обязательных предметов — математики и русского языка, более 70% экзаменуемых выбрали обществознание, 50% выпускников сдавали историю.