Вашингтон, 27 мая, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Американский миллиардер Дональд Трамп к настоящему моменту набрал столько голосов делегатов, сколько требуется для его выдвижения в качестве кандидата в президенты США. Баллотирующегося от Республиканской партии Трампа уже поддержали 1238 делегатов, сообщает Associated Press.

donaldjtrump.com Дональд Трамп

Отмечается, что количество голосов в пользу Трампа даже превышает необходимое: для выдвижения в качестве кандидата его должны были поддержать 1237 человек из числа выборщиков. Выдвижение состоится на съезде Республиканской партии 18−21 июля, который пройдёт в городе Кливленде (штат Огайо, США).

Ситуацию прокомментировала Пэм Поллард — председатель отделения Республиканской партии в штате Оклахома, которая недавно согласилась поддержать Трампа. «Я думаю, он затронул ту часть нашего электората, которой не нравится то, в каком положении находится сейчас наша страна», — сказала Поллард.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая Трамп победил на праймериз в штате Вашингтон. 4 мая он одержал победу на праймериз в штате Индиана. Тогда его конкурент по партии сенатор от штата Техас Тед Круз объявил о своём выходе из предвыборной кампании. То же самое сделал и губернатора штата Огайо Джон Кейсик.

Напомним, что Дональд Трамп — американский бизнесмен, основатель компании Trump Entertainment Resorts. О своём желании баллотироваться на пост президента США объявил в июне 2015 года.