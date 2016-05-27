Углич, Ярославская область, 27 мая, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Ярославской области выйдет номер историко-краеведческого журнала «Углече поле», посвященный одному из старинных сел края — селу Заозерье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный редактор журнала Алексей Суслов.

фото страницы Алексея Суслова в Facebook село Заозерье

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожертвования на издание журнала энтузиасты собирали на одной из интернет-платформ. В итоге нужная сумма — 200 тыс рублей — была собрана. Планируется, что журнал выйдет в сентябре. Заозерье известно благодаря писателю М.Е. Салтыкову-Щедрину. Здесь находилась усадьба дворян Салтыковых, писатель неоднократно бывал здесь, а само село стало прототипом Заболотья из «Пошехонской старины». Село впервые упомянуто в документах в 1483 году, оно связано с дворянскими родами Волконских и Одоевских.

«Семь поколений моих предков родились, женились и умирали в этом селе. Издание журнала должно быть не самоцелью, а началом возрождения, восстановления села», — рассказал житель села, один из инициаторов издания журнала Сергей Антипаев.

«Я мечтаю открыть Заозерский краеведческий музей, надеюсь, издание журнала привлечет меценатов, инвесторов. Считаю, что былое величие села нужно возродить», — считает учитель Заозерской школы, краевед Алёна Петухова.

Сбор средств длился около 3 месяцев, деньги жертвовали не только жители Ярославской области, но и других регионов России, а также других стран.

Историко-краеведческий глянцевый журнал «Углече поле» выходит в городе Угличе Ярославской области с 2006 года, каждый номер посвящен какому-либо культурному феномену, населенному пункту либо историческому событию Ярославской области.