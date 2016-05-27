Москва, 27 мая, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Центробанком России с 27 мая отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «ЕвроАксис Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что «ЕвроАксис Банк» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

По величине активов ЗАО «ЕвроАксис Банк» занимало 456-е место в банковской системе Российской Федерации.

Отметим, сегодня ЦБ РФ отозвал лицензию еще у одного кредитного учреждения — «Банка развития технологий».