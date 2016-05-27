Москва, 27 мая, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В ходе торгов 27 мая котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустились ниже $50, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE Futures.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

По состоянию на 9:05 мск баррель Brent торгуется по $49,18, опустившись на 0,834%. Июльские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,712% и составили $49,13 за баррель.

По мнению аналитиков, нефть снижается из-за роста индекса доллара — он вырос на 0,06%, до 95,19 пункта, на фоне опубликованных 26 мая статистических данных по рынку труда США.

Тем не менее неделю нефтяные котировки закончили в плюсе — рост составил почти 3%.