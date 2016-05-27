Москва, 27 мая, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ установлена ставка вывозной таможенной пошлины на вольфрамовые руды и концентраты в размере 0% от таможенной стоимости на временной основе сроком на один год (до 1 июня 2017 года), сообщается на сайте правительства РФ.

pse-mendelejew.de Вольфрам

В России с 25 января 2014 года на вольфрамовые руды и концентраты на постоянной основе действует ставка вывозной таможенной пошлины в размере 10%. Однако с момента принятия решения об ее установлении произошло значительное снижение цен на этот товар на мировом рынке.

В то же время наблюдается снижение объёмов производства вольфрамового концентрата: 2014 год — 3,5 тысячи тонн, 2015 год — 3,3 тысячи тонн. Объём экспорта вольфрамового концентрата составил в 2014 году — 2,1 тысячи тонн, в 2015 году — 1,61 тысячи тонн. Таким образом, доля экспортных поставок от общего объёма производства в 2014 году — 60%, в 2015 году — 48,8%.

Это решение направлено на увеличение экспорта вольфрамового концентрата и объёмов его производства.