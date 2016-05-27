Москва, 27 мая, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Банк России с 27 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Банка развития технологий» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк России

Решение принято в связи с тем, что коммерческий банк «БРТ» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующие резервы. Кроме того, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов «Банк развития технологий» занимал на 1 апреля 2016 года 382-е место в банковской системе РФ.