Астана, 27 мая, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Китайский миллиардер, основатель интернет-торговой компании Alibaba, Джек Ма считает, что в ближайшие несколько десятилетий ученые откроют секреты долголетия и бессмертия, и правительствам придется принять закон, запрещающий жить более 200 лет. Такое заявление он сделал в столице Казахстана на Астанинском экономическом форуме.

Старик-огородник, Суриков, 1882

Портал Tengrinews цитирует его заявление о том, что ученые раскодируют человеческое тело, решат проблему рака и обеспечат людям долгую жизнь.

Кроме того, Джек Ма считает, что люди проиграют конкуренцию с компьютерами, но это, как ни странно, приведет к созданию новых рабочих мест.