Москва, 27 мая, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Акционерная нефтяная компания «Башнефть» включена в прогнозный план приватизации государственного имущества, составленный на 2014−2016 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства.

bashneft.ru Добыча нефти в НАО. Башнефть

«Перечень акционерных обществ, прекращение участия Российской Федерации в уставном капитале которых планируется в 2014—2016 годах (подраздел 2 раздела I прогнозного плана приватизации федерального имущества), дополнен позицией, касающейся ПАО АНК «Башнефть», — сообщили в пресс-службе.

Распоряжение №993-р от 25 мая внесено Минэкономразвития. Список компаний, находящиеся в федеральной собственности, которые должны быть приватизированы в этом году, составлен в рамках выполнения поручения президента России. 16 мая 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Башнефть» исключена из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

В распоряжении правительства отмечается, что доля РФ в акциях «Башнефти» составляет 50,08%, в собственности Республики Башкортостан находится 25% плюс одна акция.

«Принятое решение направлено на увеличение поступлений в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества и создание условий для привлечения инвестиций в ПАО АНК «Башнефть», — говорится в сообщении.

Читайте также: Путин разрешил продажу государственной доли «Башнефти»