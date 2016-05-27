Москва, 27 мая, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Brent смогла пройти выше 50-долларовой отметки при совокупности полученных положительных факторов, но не удержалась на данном уровне. Долгое время цены не могли уйти выше лишь потому, что не было ни одного драйвера ни в пользу падения, ни в пользу роста, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Баланс спроса и предложения на нефтяном рынке остается прежним, а темпы мировой экономики пока не демонстрируют ускоренного роста, чтобы обеспечить повышенного интереса к энергоносителям. К тому же, нельзя сбрасывать со счетов и близящееся заседание ОПЕК, которое хотя и уже не имеет такого большого значения как раньше, но все же может вызвать кратковременную волатильность на рынке», — пояснила Афанасьева.

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«Сейчас по риторике саудитов очевидно, что идти на уступки и сокращать объемы добычи они вовсе не намерены, но когда это все будет объявлено официально, Brent вполне может вновь закрепиться ниже 50,00, причем даже на несколько недель. Таким образом, в ближайшие дни, возможны самые привлекательные точки для входа на рынок продажами перед заседаниями», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть 27 мая снижаются на фоне дорожающей, благодаря сильной статистики из США, американской валюты. По состоянию на 07.48 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,85% — до $49,17 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,75% — до $49,11