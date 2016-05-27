Москва, 27 мая, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В аэропорту «Домодедово» нетрезвый пассажир упал со второго этажа, не устояв на ногах, сообщает Life со ссылкой на очевидцев.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Перед тем, как упасть со второго этажа, где расположен зал регистрации, пассажир произнес фразу «берегите головы, тракторы бьют ковшом». По словам очевидцев, 37-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

С повреждениями обеих голеней и черепно-мозговой травмой мужчина был госпитализирован в Домодедовскую больницу. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции и службы аэропорта.