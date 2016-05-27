Москва, 27 мая, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Сегодня, 27 мая, начинается основной период сдачи единого государственного экзамена 2016 года. Заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 750 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч выпускников текущего года, сообщается на официальном сайте ЕГЭ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

Экзамены пройдут во всех регионах России, включая Крым и Севастополь. Будет задействовано 5776 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Помимо России, ППЭ будут организованы в 52 странах.

Экзамены проводятся по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору.

Самыми массовыми экзаменами основного этапа ЕГЭ станут обязательные предметы — русский язык и математика. Самый популярный предмет по выбору — обществознание, его намерены сдавать 59% участников. Экзамен по физике выбрали 28% участников ЕГЭ, историю — 23%, биологию — 21%, химию — 13%, английский язык — 12%, информатику и ИКТ — 10%, литературу — 8%, географию — 4%.

Контролировать ход экзаменов будут более 1 тысячи федеральных общественных наблюдателей, более 2 тысяч онлайн-наблюдателей и более 140 федеральных экспертов.

Во всех аудиториях, где проводятся экзамены, будет вестись видеонаблюдение. В 83% аудиторий видеонаблюдение будет осуществляться в онлайн-режиме.

Основной период ЕГЭ 2016 года продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.