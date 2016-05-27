Москва, 27 мая, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, проходящий обвиняемым по делу о коррупции, останется под арестом еще на три месяца, соответствующее решение вынес Московский городской суд, сообщает РАПСИ.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Хорошавину меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца, до 27 августа», — заявила руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

Хорошавин является фигурантом нескольких уголовных дел о взятках общим размером в десятки миллионов рублей. На посту главы Сахалинской области Хорошавин находился с 2007 по 2015 год. 3 марта 2015 года он был арестован по подозрению в коррупции, а 25 марта отстранен от занимаемой должности президентом России Владимиром Путиным в связи «с утратой доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2016 года решением Южно-Сахалинского городского суда имущество экс-губернатора и членов его семьи в обращено пользу государства. Ответчики не смогли доказать суду, что имущество стоимостью 1,1 млрд рублей было приобретено на законные доходы.