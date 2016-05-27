Исэ, Япония, 27 мая, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проинформировал своих коллег по G7 об итогах встреч с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и президентом Украины Петром Порошенко в Токио. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь МИД Японии Ясухиса Кавамура.

kremlin.ru Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

По его словам, Абэ поддержал единый подход стран — членов «семерки» к кризису на Украине и призвал все стороны полностью выполнять Минские соглашения.

Кавамура отметил, что лидеры G7 поддерживают «конструктивное вовлечение» Москвы в решение международных проблем, и в частности украинского кризиса.

Напомним, премьер-министр Японии встречался с президентом РФ в Сочи 6 мая, встреча Абэ с Порошенко состоялась в рамках официального визита президента Украины в Токио 5−7 апреля.