Москва, 27 мая, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Ульяновский автомобильный завод начнет производство нового внедорожника не позднее 2020 года, сообщает «Авторевю».

uaz-3170.ru УАЗ 3170

Машина будет создана на основе единой модульной платформы (ЕМП), разработанной для проекта «Кортеж». Кроссовер получит обозначение 3170, несущий кузов и независимую подвеску всех колес. Сообщается, что новинка будет компактнее, чем UAZ Patriot. Ее длина составит около 4600 мм.

Автомобиль оснастят двигателем с продольным расположением объёмом 2,5 литра и мощностью в 145 лошадиных сил или 2,3-литровым мотором с турбонаддувом, чья мощность будет варьироваться в пределах 150−170 лошадиных сил.

Машина будет продаваться в передне ‑ и полноприводной версиях и будет оборудован автоматической коробкой передач.

Внешний вид нового внедорожника пока неизвестен.