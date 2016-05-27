UAZ начнет производство нового кроссовера в 2020 году
Москва, 27 мая, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Ульяновский автомобильный завод начнет производство нового внедорожника не позднее 2020 года, сообщает «Авторевю».
Машина будет создана на основе единой модульной платформы (ЕМП), разработанной для проекта «Кортеж». Кроссовер получит обозначение 3170, несущий кузов и независимую подвеску всех колес. Сообщается, что новинка будет компактнее, чем UAZ Patriot. Ее длина составит около 4600 мм.
Автомобиль оснастят двигателем с продольным расположением объёмом 2,5 литра и мощностью в 145 лошадиных сил или 2,3-литровым мотором с турбонаддувом, чья мощность будет варьироваться в пределах 150−170 лошадиных сил.
Машина будет продаваться в передне ‑ и полноприводной версиях и будет оборудован автоматической коробкой передач.
Внешний вид нового внедорожника пока неизвестен.