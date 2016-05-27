Москва, 27 мая, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что приватизация Сбербанка может состояться не раньше 2018 года: ни в этом, ни в следующем году её невозможно провести из-за вызванных санкциями в отношении РФ сложностей. Бывший министр экономического развития и торговли России сообщил об этом в интервью газете «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

Греф высказал планы руководства Сбербанка в преддверии годового собрания акционеров кредитной организации. «Пока я думаю, что ни в этом, ни в следующем году приватизации не будет, а дальше видно будет», — сказал он.

По словам Грефа, приватизировать Сбербанк сложно из-за санкций. «Но в целом мы продажу части доли ЦБ поддерживаем и к этому готовы», — сказал он.

Греф также отметил, что для приватизации такой структуры как Сбербанк, необходимо политическое решение. «Пока его нет и оно не просматривается, обсуждать детали и доли не имеет смысла», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января Греф заявлял, что приватизация госпакета акций Сбербанка может быть проведена в конце 2016 или в 2017 году. По его мнению, приватизация необходима, чтобы «значительно улучшить наши позиции».