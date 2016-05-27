Москва, 27 мая, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Рубль получил возможность уйти чуть ниже 65,00 против доллара США. Все благодаря нефти, которая делает попытки закрепиться выше 50,000 долл./барель, но долгосрочных драйверов для роста нет. Таким образом, рубль просто получает передышку перед новой волной распродаж, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

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«В текущих условиях стоит бояться двух вещей. Во-первых, волны фиксации прибыли, если нефти не удастся удержать позиции выше 50,00 долл./барр. На текущий момент попытки роста носят непродолжительный и довольно волатильный характер. Во-вторых, даже при росте Brent выше 50,00, укрепление рубля может носить не такой уверенный характер: не исключено, что монетарные власти начнут вмешиваться в динамику национальной валюты», — пояснила Афанасьева.

«Скорее всего, отметка 64,00 по USD/RUB не будет пройдена в ближайшее время», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ 27 мая составляют 65,02 руб. за американскую валюту и 72,84 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 69 и 61 копейку соответственно. Баррель нефти сорта Brent стоит 49,17 (-0,85).