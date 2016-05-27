Южно-Сахалинск, 27 мая, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что Министерство обороны России рассматривает возможность перспективного базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на острове Матуа (Курильская гряда). Об этом генерал-полковник сообщил на заседании Военного совета ВВО, передают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Эмблема Министерства обороны

Заседание совета состоялось сегодня, 27 мая. Представители Минобороны участвуют совместно с Русским географическим обществом в экспедиции на острове Матуа, проходящей в эти дни. Цель поездки — оценка состояния и восстановление аэродрома на Матуа: здесь есть три взлётно-посадочные полосы, которые сохранились ещё со времён Великой Отечественной войны.

NASA Остров Матуа

Суровикин пояснил, что к настоящему времени военнослужащие ВВО развернули на Матуа боевой лагерь. Лагерь снабжается водой и электричеством, имеется узел связи.

«Основная цель экспедиционного похода — изучение возможностей перспективного базирования сил ТОФ», — пояснил он.

Суровикин отметил важное значение Сахалина и Курильских островов, назвав их «восточным форпостом России». Этот форпост является гарантом безопасности России и её территориальной целостности.