Магаданская область, 27 мая, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Доработанный проект реконструкции второй очереди аэропорта «Магадан» в посёлке Сокол направят в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 10 июня. Поскольку первичный проект в ведомстве не приняли ввиду многочисленных замечаний, субъект не получит в 2016 году федеральный транш в размере 2,8 млрд рублей. Ещё одна проблема — на устранение найденных дефектов потребуется около 100 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

votpusk.ru Аэропорт «Магадан»

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Как заявил директор компании-застройщика ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Михаил Захаров, новую документацию разработал «Дальаэропроект». В ней устранили все замечания, ранее озвученные экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России». Подрядчик спрогнозировал геологические условия, провёл дополнительное обследование зданий и сооружений под реконструкцию. На данный момент в институте формируют сметный расчёт, а 10 июня итоговые документы будут переданы на повторную экспертизу.

«А 8 августа мы ожидаем положительное заключение», — обозначил Михаил Захаров.

Директор компании-застройщика добавил, что федеральный транш в размере 2,8 млрд рублей, предусмотренный на вторую очередь, в 2016 году проект не получит. Финансирование из-за недоработок перенесли на 2017 год.

Особого внимания требует ещё один момент. По словам гендиректора ОАО «Аэропорт Магадан» Сергея Замараева, сейчас ведутся поиски нового подрядчика, которому придётся устранять дефекты, допущенные прежним строителем. Стоимость этих работ оценивается в 100 млн рублей.

Отметим, что реконструкция аэропорта «Магадан», получившего статус федерального, ведётся в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Это один из проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области. Причём для выполнения поручений был утверждён строгий график.

В апреле 2016 года полпред президента в ДФО Юрий Трунев провёл совещание в Магадане, на котором как раз обсуждались вопросы развития транспортной и энергетической инфраструктуры в субъекте. По обоим моментам возник ряд нареканий.

«В вопросе транспортной инфраструктуры отличился Минтранс: проектная документация по малым аэропортам не принята госэкспертизой, а реконструкция аэропорта «Магадан» проведена с целым рядом технических недостатков. Все эти нарушения должны быть устранены в течение 2016 года. Вообще, можно сделать выводы, что чиновники у нас немного расслабились», — заявил тогда Юрий Трутнев.