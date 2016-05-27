Москва, 27 мая, 2016, 08:05 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни погода в московском регионе будет теплой, значительных осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

В пятницу, 27 мая, столбики термометров в Москве покажут 23…25° тепла, а в Московской области чуть меньше, 20…25°, переменная облачность. В субботу и воскресенье, 28 и 29 мая, местами пройдет кратковременный дождь, однако тепло сохранится — ночью ожидается 13…15°, днем воздух прогреется до 24…26° в Москве и 22…27° в Подмосковье. Скорость восточного и северо-восточного ветра составит 5−10 м/с.

Новая рабочая неделя также начнется с тепла — ночью 30 мая температура воздуха составит 12…17°, днем потеплеет до 22…27°. Местами возможен кратковременный дождь, солнце время от времени будет скрываться за облаками.