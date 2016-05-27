Пекин, 27 мая, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Подводные лодки, способные достичь побережья США, являются лишь частью крупномасштабной модернизации, проводимой в КНР. Страны, такие как Китай и Россия, продолжают создавать и размещать впечатляющие виды вооружения, пока США с трудом находят деньги на финансирование своих вооруженных сил.

junshi.cc Подводные лодки Китая

Китай, в частности, готовится направить в Тихий океан ядерные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами, на которых могут быть установлены ядерные ракеты большой дальности. Этот шаг является лишь одной стороной обширной военной модернизации, проводимой в КНР, пишет Гарри Дж. Казианиз в статье, опубликованной в National Interest.

Читайте также: Китай направит в Тихий океан вооруженные ядерным оружием подводные лодки

Справедливости ради стоит отметить, что большое число других стран располагают ядерными подводными лодками, вооруженными ядерными ракетами большой дальности. Сами США получили такие виды вооружения в 1950-х годах, а Пекин до сих пор занимается их разработкой. Однако стремление КНР обладать таким потенциалом говорит о неприятном для США тренде: в Китае создаются современные вооруженные силы, целью которых является полное уничтожение армии США в случае начала конфликта между Пекином и Вашингтоном.

Пекин занимается разработкой целого спектра вооружений, которые раньше считались доступными только для США. Например, помимо авианосца, приобретенного в недостроенном виде у Украины в 1998 году (авианосец «Ляонин»), Пекин строит еще один. В стране также разрабатывают большое число истребителей-невидимок пятого поколения, передовые системы ПВО, которые могут свести на нет преимущества авиации США, а также оружие по борьбе со спутниками, которое может ослепить США в космосе и лишить США их самого большого преимущества на поле битвы.

Не стоит забывать и о первых в мире противокорабельных баллистических ракетах, которых прозвали «убийцами авианосцев». Их у вооруженных сил КНР на вооружении стоит два типа. Эта система мобильна, благодаря чему её сложно обнаружить, на цель наводится с помощью передовых радаров, спутников и других платформ. По различным данным, оснащенная маневренной боевой частью, такая ракета способна уничтожить системы ПРО США, а скорость её удара превышает десять Мах. Самым тревожным является то, что радиус действия оружия достигает 4 тыс. км.

Если присовокупить все это к территориальным претензиям КНР в Восточно‑ и Южно-Китайском морях, созданию искусственных островов и размещению на них военной инфраструктуры, а также ракеты малой и средней дальности, становится очевидным, что как США, так и союзникам и партнерам Вашингтона в регионе следует крайне внимательно отнестись к действиям Пекина.