Пекин, 27 мая, 2016, 07:52 — ИА Регнум. 27 мая на сайте Народного банка Китая было опубликовано сообщение об очередном проведении операций обратного РЕПО. Главный финансовый регулятор КНР влил в экономику страны 95 млрд юаней ($14,5 млрд).

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Как и во всех предыдущих случаях, доходность операций составила 2,25%. Операции проведены сроком на 1 неделю. Согласно опубликованному заявлению, вливание почти 100 млрд юаней в финансовую систему страны обуславливается «необходимостью поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке на приемлемом уровне», пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 мая центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился до отметки 6,5693 юаня за доллар. Национальная валюта КНР ослабла сразу на 225 базовых пунктов — в последний раз подобное происходило в марте 2011 г.