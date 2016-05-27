Хиросима, Япония, 27 мая, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама не стал дискутировать с журналистами японской газеты Asahi по поводу правомерности решения властей США об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, пишет издание.

chinfo.navy.mil Хиросима после атомного взрыва

Обама дал интервью газете накануне визита в Хиросиму, где он планирует осмотреть Парк Мира, музей и сделать короткое заявление. «Я не буду еще раз дискутировать по поводу решения сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки», — сказал Обама.

Глава Белого дома подчеркнул, что поедет туда, думая о «десятках тысяч жизней, потерянных во время Второй мировой войны, с тем, чтобы поклониться им». Издание отмечает, что президент США ясно дал понять, что он говорит не только о жертвах американских атомных бомб, но и о солдатах США, погибших в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, Барак Обама 27 мая в рамках саммита «Большой семерки» намерен совершить исторический визит в Хиросиму — город, стёртый с лица земли в результате ядерной бомбардировки США в 1945 году. Ожидается, что президент США может возложить цветы у памятника погибшим в Мемориальном парке мира, а также посетить расположенный в парке Мемориальный музей мира, в котором выставлена посвящённая бомбардировке экспозиция.

Барак Обама станет первым главой Белого дома, который решится на данный шаг. О намерении посетить Хиросиму Обама заявил в эфире японского телеканала NDK. По его словам, он не должен извиняться за ядерные бомбардировки японских городов, поскольку в разгар войны лидеры вынуждены принимать «любые решения», и порой главе государства приходится принимать «очень трудные решения».

А задавать вопросы и искать на них ответы — это работа историков, считает он. Вместо извинений Обама предложил задуматься о том, как бывшие противники, США и Япония, объединились и сформировали одни из самых близких партнерских отношений в мире.