Москва, 27 мая, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Грецию 27−28 мая встретится с главой республики Прокописом Павлопулосом и премьер-министром Алексисом Ципрасом. Также ожидается подписание ряда межправительственных документов, сообщил журналистам помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

greecetoday.net Флаги России и Греции

По его словам, будет подписано восемь различных документов о партнерстве в экономической сфере и в области межрегионального сотрудничества, будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Стороны также обсудят реализацию совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, туризма, особое внимание будет уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. Ушаков подчеркнул, что Греция, как и Италия, выступает за отмену санкций и полное восстановление экономических отношений с РФ. Стороны также обсудят.

28 мая глава государства посетит Святую гору Афон, где побывает в храме Успения Пресвятой Богородицы, Свято-Пантелеймоновом монастыре, затем встретится с членами Священного Кинота — руководящего органа Афона. Также Путин совместно с Ципрасом откроет в музее Византийского и Христианского искусства Афин «выставку одного шедевра» — на ней будет представлена икона Андрея Рублева «Вознесение Господня» из собрания Государственной Третьяковской галереи.

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