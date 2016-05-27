Пекин, 27 мая, 2016, 07:29 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин прокомментировала антидемпинговые расследования ЕС в отношении китайских сталелитейных предприятий.

Выплавка стали

«Проблемы европейской сталелитейной промышленности вызваны общим спадом в мировой экономике, а не китайским экспортом. Очевидно, что обвинения в адрес КНР абсолютно беспочвенны», — заявила Хуа Чуньин.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнула, что страны «Большой семерки» должны прежде всего приложить все усилия для ускорения темпов восстановления мировой экономики, а не для борьбы с избыточными мощностями сталелитейной промышленности Китая, пишет «Жэньминь жибао».

«В правилах ВТО отсутствует такое понятие, как статус рыночной экономики. Отказ принятия КНР в организацию является неправомерным. Страны ЕС должны безоговорочно соблюдать все протоколы ВТО, в том числе протокол о вступлении в организацию новых членов», — добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 мая Европарламент проголосовал против предоставления Китаю статуса рыночной экономики. В резолюции ЕП говорится, что избыточные производственные мощности КНР и заниженные экспортные цены имеют «сильные социальные, экономические и экологические последствия для ЕС».