Питтсбург, США, 27 мая, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Хоккейный матч финальной серии плей-офф Восточной конференцииНХЛ завершился победой «Питсбург Пингвинз» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:1, сообщает «Чемпионат».

penguins.nhl.com «Питсбург Пингвинз» после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Матч состоялся на льду «Питтсбурга», обе шайбы забросил Брайан Раст с подачи Евгения Малкина. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 ударов из 39 по своим воротам.

В итоге «Питсбург Пингвинз» выиграли серию до четырех побед и вышли в финал Кубка Стэнли. Там они встретятся с «Сан-Хосе Шаркс», ставшим победителем Западной конференции.