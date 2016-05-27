Москва, 27 мая, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Молодой человек, управлявший принадлежащим сыну вице-президента «Лукойла» автомобилем Mercedes Gelandewagen во время ночной гонки по столице, приговорен к 15 суткам ареста и 200 часам исправительных работ, передает 27 мая НТВ.

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Решением Гагаринского районного суда Москвы Абдувахоб Маджидов признан виновным в административном правонарушении. Помимо 15 суток ареста и обязательных работ, судья постановил лишить Маджидова водительских прав на два месяца.

Напомним, утром 23 мая сотрудники ГИБДД попытались остановить внедорожник, следовавший по Ленинскому проспекту, однако водитель не подчинился требованиям автоинспекторов. В результате погони, во время которой Mercedes двигался с высокой скоростью и нарушал правила дорожного движения, автомобиль все же удалось остановить.

Владельцем иномарки оказался сын вице-президента компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслан. Молодой человек был пассажиром «Мерседеса», за рулем находился его друг.

Как сообщало ИА REGNUM, позже Руслан Шамсуаров пояснил, что в ту ночь вместе с приятелями возвращался из ночного клуба в «приподнятом настроении». Юноша принес извинения жителям Москвы и сотрудникам полиции, отметив, что те действовали в рамках закона.