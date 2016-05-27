Вашингтон, 27 мая, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама направил в американский конгресс доклад о необходимости «сдерживать агрессию противников в космосе», сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звездные войны

Доклад, разработанный американским правительством, был опубликован накануне, 26 мая. Для безопасности США и их союзников в космическом пространстве их риски должны быть сведены к минимуму, но при этом требуется «защитить и сохранить доступ к околоземному пространству и свободу действий» в космосе.

Президент США отмечает в отчёте, что для успешного осуществления этих намерений потребуются усилия, рассчитанные не на один год. Причём силы придётся приложить «всем министерствам и ведомствам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая представители Пентагона заявили, что Россия и Китай являются потенциально опасными противниками, которые могут, благодаря новым технологиям, нанести удары по США в космосе. Одним из проявлений агрессии может быть вывод из строя спутников США, заявили эксперты.