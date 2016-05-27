Вашингтон, 27 мая, 2016, 07:18 — ИА Регнум. В США медики обнаружили у пациента бактерию, которая не поддается лечению ни одним из известных антибиотиков, сообщает Reuters.

oregonlive.com Лабораторные исследования бактерий

У 49-летней женщины из штата Пенсильвания, страдающей инфекцией мочеполовых путей, была обнаружена одна из разновидностей кишечной палочки. К воздействию антибиотика колистина, который применяется к особо опасным бактериям, эта бактерия оказалась равнодушна.

Отчет о случае был опубликован в научном вестнике Американского микробиологического общества Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Уточняется, что болезнь у пациентки можно вылечить другими антибиотиками.

По мнению ученых, ситуация опасна тем, что ген устойчивости к антибиотику, который есть у данной бактерии, может передаться другим бактериям, и они станут невосприимчивыми к другим антибиотикам. Бактерия заражена плазмидом — крохотным фрагментом ДНК, который передает гену под названием mcr-1 невосприимчивость к антибиотикам.

Таким образом, вскоре могут появиться бактерии, устойчивые ко всем видам препаратов. По словам главы Центра по контролю и профилактики заболеваний США, мы рискуем оказаться в постантибиотическом мире.