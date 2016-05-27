Якутск, 27 мая, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В Совете Федерации 26 мая состоялись парламентские слушания на тему «Об особенностях законодательного регулирования обеспечения доступности медицинской помощи населению, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», в которых приняли участие представители органов власти Якутии. Участники мероприятия обсудили проблемы организации медицинской помощи в Арктическом регионе и её правового регулирования, роль телемедицины в обеспечении доступности диагностики и лечения, а также высказали предложения по решению проблем в организации медицинской помощи в труднодоступных районах страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Совета Федерации Представители Якутии на парламентских слушаниях в Совете Федерации

В мероприятии, проведённом заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александром Акимовым и членом Комитета верхней палаты парламента России по социальной политике Людмилой Кононовой, приняли участие представители Якутии: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин, министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков, руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Якутии Александр Горохов, представитель Главы Якутии в Москве Юлия Песковская. Также в работе парламентских слушаний приняли участие сенаторы Совета Федерации, руководители региональных законодательных и исполнительных органов власти, представители Минэкономразвития России, Минфина России, Минвостокразвития России, Минтранса России, Росавиации, МЧС России, Росздравнадзора, Счётной палаты РФ, представители общественности и СМИ.

Открывая мероприятие, Галина Карелова отметила, что парламентские слушания проводятся по инициативе сенаторов от Якутии Александра Акимова и Вячеслава Штырова, а также представителей республики, являются продолжением работы, начатой сенаторами ранее. Вице-спикер Совета Федерации напомнила, что в верхней палате российского парламента создана рабочая группа по поиску оптимального законодательного регулирования проблемы доступности медицинской помощи населению особенных территорий, куда кроме сенаторов вошли представители Минздрава России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также Якутии. Данная рабочая группа ведёт мониторинг ситуации во всех регионах с «нестандартными» территориями, проводит работу над методикой распределения субвенций регионам.

«Совет Федерации — это палата регионов и для нас очень важно слышать голос регионов», — отметила она и добавила, что рабочей группой была проведена большая работа, был проведён мониторинг ситуации, выработаны рекомендации в адрес Министерства здравоохранения России и Фонда обязательного медицинского страхования, а также по работе над методикой распределения субвенций регионам. Так, по методике она сообщила, что принято решение работать по ней в течение 2016 года, отслеживать ситуацию в этих субъектах Федерации и «при необходимости в ручном режиме корректировать с тем, чтобы не создавать очагов нестабильности или социального напряжения».

Галина Карелова назвала основные проблемы в системе здравоохранения в «нестандартных» регионах: это суровые природно-климатические условия, обширность территории, наличие множества отдалённых труднодоступных территорий, высокая стоимость транспортного сообщения, слабое материально-техническое оснащение медицинских организаций, недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами. «Перечисленные условия диктуют специфику подходов к этим территориям», — сказала сенатор и добавила, что на «нестандартных» территориях продолжается сокращение числа фельдшерско-акушерских пунктов и женских консультаций, что усугубляет проблемы при соблюдении календаря профилактических прививок, нарушает регулярность диспансерного наблюдения, осложняет патронаж беременных женщин и наблюдение за детьми первого года жизни.

По словам Галины Кареловой, задача парламентских слушаний — на примере Якутии, региона, где прошел мониторинг, с учётом экономической ситуации предложить возможные пути решения проблем в организации медицинской помощи, характерных для регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Таких регионов, по данным сенатора, пять из 85-и субъектов Федерации.

Сенатор от Якутии Александр Акимов отметил, что руководством страны поставлены стратегические задачи по развитию арктических территорий страны и регионов Дальнего Востока. В этих условиях, по мнению сенатора, важно закрепить на Севере население, привлечь трудовые ресурсы, создавать комфортные условия для проживания населения, развивать инфраструктуру — социальную, транспортную, производственную. «А на практике получается наоборот. Многие посёлки, малокомплектные больницы и школы были закрыты. Мы не должны повторять эти ошибки», — сказал Александр Акимов. Парламентарий сообщил, что Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 33 и 81 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части отдельных особенностей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Законопроект инициирован Государственным Собранием (Ил Тумэн) Якутии и к документу в качестве инициаторов присоединились восемь сенаторов Совета Федерации. Законопроект предусматривает формирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом плотности и особенностей расселения населения.

Представители Якутии начали свое выступление на прошедших слушаниях с показа документального фильма, снятого телестудией Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики. Галина Карелова дала высокую оценку видеосюжету: «Это очень хорошо подготовленный материал. Так постановочно, чётко, ясно, наглядно, сразу стали понятны проблемы, даже доклады можно не слушать. Спасибо за качественную работу».

Министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков дополнил фильм докладом об особенностях организации медицинской помощи в условиях Крайнего Севера на примере Якутии. По его данным, система здравоохранения республики в настоящее время обслуживает расстояние и масштаб, которые сопоставимы по территориальной организации медицинского обеспечения 15 регионов страны. «И если экстраполировать на центральную часть России, то площадь обслуживания, и расстояние составит от Курской области до Ханты-Мансийского Автономного округа», — отметил он и назвал несколько проблем и путей их решения.

Первая проблема — территориально — транспортная доступность населённых пунктов Якутии. На примере Среднеколымского района министр показал, что параметры оказания различных видов медицинской помощи в зависимости от форм и условий её оказания для Республики Саха (Якутия) не соответствуют по времени, расстоянию и по численности. «Неотложная медицинская помощь должна быть оказана в течение 120 минут, экстренная — в течение — 20 минут, специализированная — в течение 180 минут. Посмотрите, расстояние между населёнными пунктами в Среднеколымском районе по прямой составляет 180 км, а с учётом рельефа местности — 218 км», — пояснил министр. Пути решения — большие расстояния и совокупность климатогеографических особенностей региона приводит к необходимости открытия и содержания новых медицинских организаций. В настоящее время, эту проблему частично снимают имеющаяся сеть участковых больницы. Для дополнительного развёртывания специализированной медицинской помощи II уровня с учётом транспортной доступности необходим источник дополнительного финансирования.

Вторая проблема — отсутствие нормативного регулирования работы участковых больниц. В нормативе оказания первичной медико-санитарной помощи отсутствует понятие «участковая больница», соответственно отсутствуют нормативы содержания, стандарты оснащения и порядки оказания медицинской помощи в участковых больницах. Решение — внести изменения в статью 33 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях первичную медико-санитарную и специализированную помощь оказывать в стационарных условиях в участковых больницах.

Третья проблема — организация работы санитарной авиации, так как в Якутии основная нагрузка по оказанию экстренной специализированной медицинской помощи ложится на санитарную авиацию. Около 92 процентов территории республики находится в зоне сезонного транспортного обслуживания, 25 районов из 34 не имеют надежной транспортной связи с центром республики и близлежащими районами, из 629 населенных пунктов 50 процентов — малонаселенные, 44 процента — труднодоступные. «В этой связи бюджетные затраты на санитарную авиацию, которая зачастую является единственным видом транспортировки больного, составляют более 1 миллиарда рублей в год при числе вылетов 1586 (стоимость одного вылета в среднем составляет — 644,25 тысячи рублей). Другой альтернативы в Якутии для экстренной специализированной медицинской помощи, кроме санитарной авиации — нет. Между тем, стоимость одного вылета в Красноярском крае составляет 165,06 тысячи рублей, в Республике Башкортостан 21,26 тысячи рублей и в Челябинской области 9,25 тысячи рублей», — сказал докладчик.

Четвёртая проблема — влияние показателя индекса бюджетных расходов (ИБР) на распределение субвенции ФОМС по субъектам. В Якутии ИБР установлен с коэффициентом 3,0, хотя Минфином РФ установлен индекс 4,406. «Мы недополучаем по нашим расчётам около 4 миллиардов 600 миллионов рублей, а в 60-и субъектах РФ при нормативном ИБР 0,9 коэффициент повысили до 1,0. При этом они получили перефинансирование до 50,1 миллиарда рублей», — пояснил Михаил Охлопков и предложил исключить верхнее значение показателя уровня индекса бюджетных расходов субъектов Российской Федерации.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин рассказал о законодательной инициативе парламента Якутии и ряда сенаторов — проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 33 и 81Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части учёта отдельных особенностей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Народный депутат напомнил, что Президент России Владимир Путин в своих Посланиях последних лет неоднократно говорил о поспешности закрытия фельдшерских пунктов, участковых и районных больниц в пылу оптимизации затрат на здравоохранение. Отметим, что большую работу по поиску путей решения проблемы проводят представители Якутии. Помимо работы по продвижению проекта закона в Федеральном Собрании Российской Федерации, проведённой народными депутатами республики под руководством спикера якутского парламента Александра Жиркова, вопрос о пересмотре отрицательного заключения Правительства РФ поднимался на заседании Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в октябре 2014 года, на совещании в Правительстве России с участием заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Татьяны Яковлевой в декабре 2014 года, на встрече Главы Якутии Егора Борисова с вице-премьером Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец в феврале 2015 года.

Александр Корякин отметил, что государство объявило освоение Арктики приоритетной задачей: «Мы там строим школы, больницы, культурные объекты, используя средства бюджета республики. Пытаемся удержать там население, пытаемся увеличить арктическое население, но в соответствии с Законом «Об основах охраны здоровья граждан» практически создается ситуация выдавливания населения с этих территорий. Сегодня вопрос стоит так: либо мы закрываем Север и Арктику, отказываемся от того, что на её территории будут жить люди, либо разрабатываем меры её поддержки, в том числе, и в сфере медицинского обслуживания». Он призвал сенаторов и депутатов Государственной Думы, представителей Минздрава России ещё раз рассмотреть вопрос о законодательном закреплении возможности реализации регионами права по организации оказания первичной медицинской помощи в стационарных условиях в труднодоступных и отдалённых малонаселённых пунктах.

По мнению сенатора от Архангельской области Людмилы Кононовой, для эффективной работы системы здравоохранения северных территорий особое значение имеет развитие телемедицинских технологий. «В удаленных территориях отмечена тенденция возрастания потребности в расширении спектра телемедицинских услуг и практического применения медицинской техники в телемедицине», — отметила она.

В ходе парламентских слушаний отмечалось, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях стационарная медицинская помощь становится недоступной для граждан, проживающих в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах. По словам выступающих, для оказания первичной медицинской помощи населению, ведущему кочевой образ жизни, крайне важно расширение сети стационарных и мобильных пунктов медицинской помощи. Также обсудили возможность развития телемедицины, малой авиации, а также обеспечения «нестандартных» территорий медицинскими кадрами.

Итоговым документом стали рекомендации участников парламентских слушаний Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации.