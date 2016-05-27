Омск, 27 мая, 2016, 06:58 — ИА Регнум. Омские дорожники ответили сенатору Елене Мизулиной, которая предложила законодательно запретить ямочный ремонт дорог.

Виктория Морозова. Аdmomsk.ru Аварийный ремонт дорог в Омске

По словам директора БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимира Казимирова, ямочный ремонт дорог тоже можно выполнять качественно. Он добавил, что такой способ ремонта используется дорожниками во всем мире и отказываться от него нет необходимости.

Согласен с Казимировым и первый вице-мэр Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. «Бывает, когда на километре хорошей дороги образуются две-три выбоины — и что делать? Очевидно же, что вести восстановительный ремонт всего километра неэффективно. В данном случае без так называемого ямочного ремонта не обойтись. Он был, есть и будет. И в Москве на отдельных магистралях так делают, и в Европе так делают. Вопрос — в качестве», — цитируют «Коммерческие вести» Владимира Казимирова.

Чиновник отметил, что «вышедшие из строя» омские автодороги в этом году экстренно «латали всеми подручными материалами»: «И нужного качества, конечно, в марте мы не могли добиться. А если заделывать выбоины в летнее время, когда хорошие погодные условия, то результат ремонта совсем другой. Такого ремонта на несколько лет хватает».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 19 мая член Совфеда Елена Мизулина в ходе рабочей поездки в Омск проверила, как в городе идет ремонт дорог. После этого она заявила, что «необходимо принимать специальный закон, по которому ямочный ремонт в России будет запрещен». По мнению Мизулиной, ямочный ремонт — это деньги, выброшенные в трубу, и в этой ситуации выигрывают только чиновники. По мнению сенатора, для них «ямочный ремонт дорог остается громадным искушением: быстро заделал яму и отчитался».