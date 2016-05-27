Красноярск, 27 мая, 2016, 06:39 — ИА Регнум. Конкурс на разработку проекта капитального ремонта Коммунального моста через Енисей будет объявлен в первых числах июня одновременно с началом очередного ямочного ремонта, заявил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Ремонт моста обойдется бюджету в 200 млн рублей. Наиболее очевидным победителем конкурса эксперты называют красноярское АО «Гражданпроект».

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По словам Акбулатова, в проекте реконструкции моста должна быть предусмотрена замена деформационно-температурных швов. «Реализация проекта должна будет обеспечить долгосрочную эксплуатацию этой городской магистрали. Рассчитываю, что к осени необходимая проектная документация будет разработана», — сказал он.

Как рассказал ИА REGNUM старший преподаватель кафедры автомобильных дорог Сибирского федерального университета Андрей Фадеев, работы по капремонту Коммунального моста могут быть проведены в течение одного строительного сезона. «Работы могут занять около полугода», — предположил он.

Отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, начнется ремонт, Фадеев сказал, что основные работы могут начаться не раньше весны. «Думаю, что, даже если проект разработают к осени, работы все равно начнутся весной, скажем, в апреле», — отметил эксперт. Он также пояснил, что замена деформационно-температурных швов потребует перекрытия движения. «Прежде всего, нужно перекрывать движение, снимать дорожное покрытие, убирать старые конструкции и элементы, монтировать новые, и сверху, конечно же, снова настилать слои покрытия», — заявил он.

Однако Акбулатов в своем выступлении подчеркнул, что при планировании работ проектировщикам стоит предусмотреть только частичное перекрытие движения по мосту во избежание транспортного коллапса.

Комментируя это требование, Фадеев сообщил, что можно перекрыть только половину моста и проводить работы поэтапно. «Лучше, конечно, перекрыть полностью, но можно и половину. Тут допустимы варианты», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расходы на ямочный ремонт красноярского Коммунального моста за последние четыре года сопоставимы со стоимостью его капитального ремонта. По мнению экспертов, ямочный ремонт дорожного покрытия на нем приходится проводить несколько раз в год, но все это напрасное расходование средств до тех пор, пока не будут поставлены новые деформационные швы.