Москва, 27 мая, 2016, 06:32 — ИА Регнум. За 2015 год было зафиксировано более 70 млн хакерских атак на российские государственные интернет-ресурсы. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.

Взломщик

По его словам, ситуация в глобальном информационном пространстве в целом «имеет тенденцию к ухудшению, а в свете известных региональных событий — даже к обострению». «Думаю, что геополитическое состояние современного мира в силу специфики революции в сфере информационно-коммуникационных технологий и методов их использования можно было бы назвать «войной в условиях мира», — отметил Крутских в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что эта «война далеко не виртуальная». «Она наносит реальный ущерб. Ведётся, прекрасно сочетаясь с поддержанием дипломатических отношений. В частности, по экспоненте растёт число компьютерных атак. В прошлом году количество вредоносных воздействий на российские государственные интернет-ресурсы превысило 70 млн», — сообщил дипломат, добавив, что «примерно в таком же объёме происходит киберконфронтация, например, между Китаем и США».

Ежегодный ущерб от киберпреступности во всё мире, согласно разным подсчётам, составляет от 500 млрд до 3 трлн долларов, сообщил Крутских. При этом он отметил, что тема информационной безопасности на сегодняшний день «объединяет всю триаду угроз — военно-политическое использование контента, терроризм и киберпреступность». «Кому-то из стран ближе первый аспект, кому-то второй или третий. Но в целом эти темы рассматриваются в комплексе», — заключил посол МИД.